В Петербурге завершился очередной парламентский год. Депутаты Законодательного собрания уходят на каникулы до сентября. В честь этого предлагаем пройти тест ЗАКС.Ру на знание изречений народных избранников города. Условия просты: перед вами - цитата, угадайте, кому она принадлежит.
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14:55 По делу о взятке задержали председателя горсовета Петрозаводска
14:22 ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске на неделе протестов
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13:58 Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками
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13:28 В московский офис ФБК пришли с обыском
13:23 Обустраивающие "Лахта-центр" рабочие начали забастовку
13:20 Глава Минздрава анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса в России в августе
12:56 Активисты расчистили старинное мощение во дворе дома Семенова
12:50 На основателя "Омбудсмена полиции" завели два новых дела об оскорблении правоохранителей
12:32 Песков: Система "президент-правительство" работает блестяще
12:27 В НАО продлили режим повышенной готовности до 2 августа
11:56 В Петербурге появился памятный знак беллетристу Валентину Пикулю
11:33 С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете
11:25 В петербургских храмах ночью поминали расстрелянную царскую семью
14:22 ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске на неделе протестов
14:17 Тест: "Кто вы в Законодательном собрании?"
13:58 Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками
13:53 Макаров возглавил рейтинг глав региональных парламентов в июне
13:28 В московский офис ФБК пришли с обыском
13:23 Обустраивающие "Лахта-центр" рабочие начали забастовку
13:20 Глава Минздрава анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса в России в августе
12:56 Активисты расчистили старинное мощение во дворе дома Семенова
12:50 На основателя "Омбудсмена полиции" завели два новых дела об оскорблении правоохранителей
12:32 Песков: Система "президент-правительство" работает блестяще
12:27 В НАО продлили режим повышенной готовности до 2 августа
11:56 В Петербурге появился памятный знак беллетристу Валентину Пикулю
11:33 С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете
11:25 В петербургских храмах ночью поминали расстрелянную царскую семью
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При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru