Фургал в СИЗО лечит сыпь на руках и читает фантастику

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в СИЗО читает книги, лечится от сыпи и считает условия в изоляторе нормальными, передает "Интерфакс".

По словам Мельникова, настроение у Фургала "бодрое", он сидит в камере один. У него на руках появилась аллергическая сыпь, сейчас она постепенно проходит благодоря медпомощи.

"Сам Сергей Фургал по поводу сыпи сказал: "Штука опасная, сейчас лечат. Вроде проходит"", - передал Мельников слова губернатора.

Он напомнил, что члены ОНК рекомендовали руководству СИЗО выдать Фургалу в камеру антенну, чтобы заработал телевизор. В итоге антенну выдали, но телевизор так и не заработал.

"По условиям содержания Сергей Иванович сказал: "Внешне все благопристойно: условия нормальные, холодильник, радио и телевизор есть, питание однообразное – есть можно". По его словам, отношение сотрудников уважительное, какого-либо давления в СИЗО не оказывается", - сказал Мельников.

Фургал тем временем читает книги, рассказал член ОНК. Уже прочитал "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд и переключился на фантастику Глена Кука.

"Никогда не думал, что будет столько свободного времени", - сказал Сергей Фургал, когда мы говорили о библиотечном фонде следственного изолятора", - рассказал Мельников.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге участвовали от 12 тысяч человек всего, по оценкам МВД, до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по другим данным. После этого протестующие собирались меньшим количеством.

Сам Фургал в разговоре с членами ОНК рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Также общественники сообщили, что им запретили передавать Фургалу информацию о митингах в его поддержку.