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9:53

Смольный подтвердил приостановку работы госпиталя в "Ленэкспо"

фото ЗакС политика Смольный подтвердил приостановку работы госпиталя в "Ленэкспо"

Временный госпиталь в "Ленэкспо" приостановил свою работу, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В Смольном заявили, что большинство пациентов выздоровели, несколько человек долечиваются в Госпитале для ветеранов войн. Коечный фонд из "Ленэкспо" переведен в резерв Петербурга, оборудование и инвентарь остаются в павильоне.

17 июля помещения комплекса полностью продезинфицируют. В ближайшее время комитеты по здравоохранению и по строительству совместно разработают план модернизации госпиталя.

Сведения о том, что пациентов из "Ленэкспо" перевозят в Госпиталь для ветеранов войн, появились накануне. Тогда сообщалось, что медперсоналу объявили о расформировании госпиталя из-за низкой нагрузки.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" на тысячу мест лечили пациентов с легкой и средней формой течения коронавирусной инфекции. Переоборудование выставочного павильона под временный стационар обошлось городу в 600 млн рублей.Тем не менее, в госпитале были проблемы, на которые жаловались пациенты: например, обрушился потолок, затем помещения затопило.


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