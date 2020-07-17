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Поправки в Конституцию

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10:29

СМИ: Полицейские возбудили дело об акции с баннером на Невском проспекте

фото ЗакС политика СМИ: Полицейские возбудили дело об акции с баннером на Невском проспекте

Полиция Центрального района возбудила административное дело после того, как активисты растянули на Невском проспекте баннер против изменения Конституции и за сменяемость власти, пишет "Фонтанка.ру".

Сообщается, что дело возбуждено по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Напомним, накануне после проведения акции ее участников не задерживали.

Три активиста 16 июля перекрыли пешеходный переход на Невском проспекте с черным баннером. Активист Евгений Мусин рассказывал, что акция прошла мирно, без происшествий.

За день до этого, 15 июля на Невском проспекте выстроилась очередь из людей, желающих поставить подпись под иском против поправок в Конституцию. В Петербурге сбор автографов прошел без задержаний, в Москве на шествии после аналогичной акции в отделы отправились около 150 человек.

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