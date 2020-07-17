В России выявили 6406 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 6 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности за время эпидемии заболели, по официальным данным, 759 203 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Умершими от коронавируса за последний день признаны 186 человек, всего за время эпидемии зафиксировано 12 123 летальных исхода. Выздоровели в общем 539 373 человек, из них 7 681 выписаны по выздоровлению из больниц за минувшие сутки.

В Петербурге в статистику внесли еще 244 случая заражения, всего известно о 28 906 заболевших в городе. 30 человек в регионе за последний день признаны умершими. В Ленобласти прибавилось 45 заболевших, всего заразились 5269 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 7 943 человек (+163), в Архангельской – до 7 608 (+116), в Коми – до 4 542 (+73). В Новгородской области в статистику попали 3 489 зараженных жителей (+19), в Псковской – 3 354 (+27), в Калининградской – 2 676 (+14) В Вологодской области заболели всего 2 032 человека (+30), в Карелии – 1 852 (+47), в НАО – 256 (+1).