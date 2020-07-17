18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:25

В петербургских храмах ночью поминали расстрелянную царскую семью

фото ЗакС политика В петербургских храмах ночью поминали расстрелянную царскую семью

Минувшей ночью в двух петербургских православных храмах прошли литургии, приуроченные к очередной, 102 годовщине расстрела семьи последнего русского царя Николая II сообщил ТАСС. Обряд совершили в храмах, в наибольшей степени связанных с династией Романовых - Феодоровском Государевом соборе в царском Селе и храме Феодоровской иконы Божией матери на Миргородской улице (за Московским вокзалом).

По словам начальника сектора коммуникаций петербургской митрополии Натальи Родомановой, "к святым царственным страстотерпцам обратили особые молитвы". Она также подчеркнула, что культовое сооружение в Царском Селе было излюбленным местом императрицы Александры Федоровны и что, кроме него, ни у какого другого храма нет статуса "Государева".

Семью свергнутого последнего русского императора без суда и следствия большевики расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. У определенной части российской политической элиты существует культ царской семьи. В последние годы наиболее известным и медийным стал случай депутата-единоросса Натальи Поклонской.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 По делу о взятке задержали председателя горсовета Петрозаводска

14:22 ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске на неделе протестов

14:17 Тест: "Кто вы в Законодательном собрании?"

13:58 Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками

13:53 Макаров возглавил рейтинг глав региональных парламентов в июне

13:28 В московский офис ФБК пришли с обыском

13:23 Обустраивающие "Лахта-центр" рабочие начали забастовку

13:20 Глава Минздрава анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса в России в августе

12:56 Активисты расчистили старинное мощение во дворе дома Семенова

12:50 На основателя "Омбудсмена полиции" завели два новых дела об оскорблении правоохранителей

12:32 Песков: Система "президент-правительство" работает блестяще

12:27 В НАО продлили режим повышенной готовности до 2 августа

11:56 В Петербурге появился памятный знак беллетристу Валентину Пикулю

11:33 С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

11:25 В петербургских храмах ночью поминали расстрелянную царскую семью

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru