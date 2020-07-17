С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

Политик Алексей Навальный в своем Twitter сообщил, что следователь взял с него подписку о невыезде по делу о клевете.

"Пришёл на допрос по "делу о клевете". Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде", - сообщил Навальный.

По его словам, он заявил на допросе, что дело в отношении него политически мотивировано, на что следователь ответил, что он отводит показания политики, и в протоколе допроса они отражены не будут.

"Я и мои адвокаты, Михайлова и Кобзев, отказываемся подписывать протокол допроса, куда не хотят записывать мои показания", - написал Навальный.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня. Поводом стал его комментарий к видеоролику, в котором участники агитировали за принятие поправок в Конституцию. В этом ролике снимался ветеран Игнат Артеменко, внук которого позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.