В НАО продлили режим повышенной готовности до 2 августа

Власти Ненецкого автономного округа решили продлить режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса в регионе до 2 августа, сообщили представители администрации НАО.

При этом жителям округа, которые возвращаются из-за границы, разрешат не оставаться на самоизоляции при предъявлении "справки об отсутствии COVID-19". Также правительство региона рассмотрит возможность дополнительных выплат пилотам АО "Нарьян-Марский объединённый авиаотряд", которые работают с заражёнными коронавирусом при выполнении санрейсов.

На 17 июля в НАО известно о 256 зараженных коронавирусом.