Песков: Система "президент-правительство" работает блестяще

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал обширное интервью "Авторадио", в котором, в частности, рассказал о нынешней конфигурации властных институтов и эффективности их взаимодействия. По его оценке, на сегодняшний день эта работа отлажена выше всяких похвал.

"У нас действительно сейчас блестяще работающая система президент-правительство: эффективная, быстрая, не кондовая, гибкая, способная экстренно реагировать в форс-мажорных ситуациях. Они это показали. Они это показали на деле", - признался чиновник.

Он подкрепил свои слова примером борьбы с коронавирусом, напомнив, что официальные показатели смертности от пандемии находятся на очень низком уровне. "Блестящей" для Пескова является и непосредственно личность начальника, а также совокупность профессиональных качеств, которую она в себе заключает.

"Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего - это, конечно, удача в жизни", - заметил госслужащий.

Для Пескова, по его словам, учиться чему-либо у Путина предпочтительнее, чем штудировать знания, зафиксированные в книгах.