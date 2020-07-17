На основателя "Омбудсмена полиции" завели два новых дела об оскорблении правоохранителей

В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела, всего расследуется семь, сообщил адвокат Сергей Бадамшин в Telegram.

Два новых дела – по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Эти два дела объединены в одно производство следственного управления московского СК по Западному округу.

При этом из семи возбужденных дел обвинение Воронцову предъявлено только по первому – о вымогательстве. По версии правоохранителей, он якобы требовал от бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих снимков. Также расследуется дело о порнографии: по версии следствия, Воронцов якобы вынудил женщину прислать личные видео интимного содержания.