Обустраивающие "Лахта-центр" рабочие начали забастовку

Строители, занятые на высотном здании "Лахта-центра" и требующие дополнительных выплат за свой труд, устроили забастовку, передает ТАСС со ссылкой на их работодателя - "Ренессанс Констракшн". Последний подчеркивает, что все данные обязательства соблюдает.

"Компания не имеет задолженностей по зарплатам и другим социальным обязательствам перед рабочими. Выдвинутые требования выходят за рамки трудовых договоров, заявления рабочих по дополнительным выплатам на данный момент рассматриваются, мы рассчитываем решить все вопросы в течение этого дня", - рассказал представитель компании.

Сообщается, что многие из бастующих являются выходцами из Узбекистана, в связи с чем к ним на переговоры приехал, помимо сотрудников "Ренессанс Констракшн", консул Узбекистана в Петербурге.

Отметим, что "Лахта-центр", достигающий почти полукилометровой высоты, на сегодняшний день является высочайшим зданием в Европе. Внутри высотки продолжается создание и обустройство офисных помещений.