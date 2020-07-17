Макаров возглавил рейтинг глав региональных парламентов в июне

Компания "Медиалогия" представила рейтинг глав законодательных органов регионов России, его возглавил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Макаров оказался на первой строчке, прибавив две позиции. СМИ писали о нем, сообщая о его соболезнованиях родным и близким умершего экс-депутата ЗакСа Ватаняра Ягьи, о назначении Константина Желудкова на пост главы петербургской Контрольно-счетной палаты, а также об участии спикера в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На втором месте оказался глава ЗакСа Челябинской области Владимир Мякуш, прибавивший в рейтинге сразу девять позиций. Такой подъем ему обеспечили сообщения СМИ о праймериз кандидатов от "Единой России" на предстоящих парламентских выборах в регионе. На третье место переместился спикер ЗакСа Краснодарского края Юрий Бурлачко, которому упоминания в СМИ обеспечили сообщения о проведении выборов губернатора региона.

Четвертым стал председатель Курултая (госсобрания) Башкортостана Константин Толкачев, пятерку самых медийных глав региональных парламентов замкнул глава парламента Чечни Магомед Даудов. В топ-10 также вошли Игорь Брынцалов (Московская область), Владимир Несетов (Воронежская область), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Алексей Шапошников (Москва) и Александр Ведерников (Иркутская область).

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