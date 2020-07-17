Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками

Гражданские активисты, выступающие против завоза строительного мусора, который образовался в результате сноса СКК, сообщили о своей неожиданной и случайной встрече вечером 16 июля с представителями силовых ведомств. Некоторые из них были в масках и с оружием. С места свалки под контролем уполномоченных ведомств эвакуировали тяжелую технику: экскаватор, бульдозер и несколько грузовиков. Активисты опознали представителей комитета по природопользованию и отряд полиции "ГРОМ". На территории велись следственные действия.

"Совершенно неясно, почему конфискация техники произошла только сейчас? Вероятно, эта история имеет также крупную коррупционную составляющую. Иначе сложно объяснить, как за полтора месяца у всех на виду выросли настоящие горы строительного мусора. Ведь полиция могла остановить это преступление против местных жителей и природы Финского залива в любой момент", - говорится в группе "ЗАберег".

По оценкам жителей Кировского района, площадь завалов достигла 15 га, а высота их местами достигает 15 метров. Свалка образовалась в начале июня. Люди вскоре начали жаловалаться на висящую в воздухе пыль. На место неоднократно приезжали росгвардейцы и представители Роспотребнадзора, измеряя уровень загрязнения окружающей среды.