18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:58

Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками

фото ЗакС политика Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками

Гражданские активисты, выступающие против завоза строительного мусора, который образовался в результате сноса СКК, сообщили о своей неожиданной и случайной встрече вечером 16 июля с представителями силовых ведомств. Некоторые из них были в масках и с оружием. С места свалки под контролем уполномоченных ведомств эвакуировали тяжелую технику: экскаватор, бульдозер и несколько грузовиков. Активисты опознали представителей комитета по природопользованию и отряд полиции "ГРОМ". На территории велись следственные действия.

"Совершенно неясно, почему конфискация техники произошла только сейчас? Вероятно, эта история имеет также крупную коррупционную составляющую. Иначе сложно объяснить, как за полтора месяца у всех на виду выросли настоящие горы строительного мусора. Ведь полиция могла остановить это преступление против местных жителей и природы Финского залива в любой момент", - говорится в группе "ЗАберег".

По оценкам жителей Кировского района, площадь завалов достигла 15 га, а высота их местами достигает 15 метров. Свалка образовалась в начале июня. Люди вскоре начали жаловалаться на висящую в воздухе пыль. На место неоднократно приезжали росгвардейцы и представители Роспотребнадзора, измеряя уровень загрязнения окружающей среды.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 По делу о взятке задержали председателя горсовета Петрозаводска

14:22 ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске на неделе протестов

14:17 Тест: "Кто вы в Законодательном собрании?"

13:58 Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками

13:53 Макаров возглавил рейтинг глав региональных парламентов в июне

13:28 В московский офис ФБК пришли с обыском

13:23 Обустраивающие "Лахта-центр" рабочие начали забастовку

13:20 Глава Минздрава анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса в России в августе

12:56 Активисты расчистили старинное мощение во дворе дома Семенова

12:50 На основателя "Омбудсмена полиции" завели два новых дела об оскорблении правоохранителей

12:32 Песков: Система "президент-правительство" работает блестяще

12:27 В НАО продлили режим повышенной готовности до 2 августа

11:56 В Петербурге появился памятный знак беллетристу Валентину Пикулю

11:33 С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

11:25 В петербургских храмах ночью поминали расстрелянную царскую семью

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru