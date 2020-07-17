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14:22

ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске на неделе протестов

фото ЗакС политика ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске на неделе протестов

Федеральная служба безопасности своевременно задержала злоумышленника, планировавшего совершить террористический акт в Хабаровске в местах массового скопления людей, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Известно, что задержанному 32 года и что он - выходец из стран Центральной Азии.

"Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта", - гласит сообщение.

Отметим, начиная с 11 июля в Хабаровске ежедневно проводятся многотысячные несанкционированные акции протеста против ареста губернатора края Сергея Фургала и отправки его в московское СИЗО. Фургала обвиняют в организации убийств пятнадцатилетней давности, тогда как поддерживающие его граждане отказываются в это верить и объясняют преследование избранного ими чиновника политическими мотивами.

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