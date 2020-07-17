По делу о взятке задержали председателя горсовета Петрозаводска

В Петрозаводске силами Следственного комитета задержали единоросса, председателя городского совета Геннадия Бондарчука. Он проходит как подозреваемый по уголовному делу о получении особо крупной взятки, сообщает издание "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

"Да, его действительно задержали. Мне об этом сообщил следователь. Больше я пока ничего не знаю", - подтвердила адвокат депутата Елена Аскерова.

Согласно материалам дела, за 1,5 млн рублей единоросс согласился помочь бизнесменам получить разрешения на строительства некоторых объектов в городе.

Издание напоминает, что репутацию человека, связанного с криминальным миром, Бондарчук приобрел еще в конце прошлого века. Сам он эти слухи пытался опровергать.