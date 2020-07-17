СК проводит у Навального два обыска по делу о клевете

Следственный комитет решил провести два обыска по делу о клевете, возбужденному в отношении Алексея Навального, сообщил политик в своем Instagram.

По словам Навального, один обыск пройдет по месту его прописки, еще один – в съемной квартире, где он сейчас живет. Еще один из обыск проходит в московском офисе в ФБК. Навальный добавил, что делом занимаются 15 следователей.

Адвокат Владимир Воронин в разговоре с "Интерфаксом" сообшил, что и этот обыск связан с делом о клевете, и рассказал, что из офиса изымают электронные носители.

Ранее Навальный приехал на допрос в Следственный комитет, где с него взяли подписку о невыезде.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня. Поводом стал его комментарий к видеоролику, в котором участники агитировали за принятие поправок в Конституцию. В этом ролике снимался ветеран Игнат Артеменко, внук которого позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.