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Поправки в Конституцию

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16:10

В Москве задержали экоактивиста, вставшего в одиночный пикет

фото ЗакС политика В Москве задержали экоактивиста, вставшего в одиночный пикет

Московские полицейские задержали на Пушкинской площади активиста экологического движения Fridays For Future Аршака Макичяна, в одиночестве вставшего с плакатом, передает "ОВД-Инфо". Отмечается, что задержали его не за плакат, содержавший требование восстановления экономики без ущерба для экологической обстановки, а за интервью, которое он начал давать СМИ. Тем самым, по мнению силовиков, Макичян нарушил правила проведения публичного мероприятия.

Международное движение Friday For Fridays настаивает на радикальном пересмотре экологической политики государств и снижении количества врежных выбросов в атмосферу. "Лицо" движения - юная шведская активистка Грета Тунберг.

Отметим, что Пушкинская площадь в столице стала на этой неделе местом сосредоточения протеста: 15 июля здесь выстроилась огромная очередь для сбора подписей против поправок в Конституцию, после чего началось стихийное шествие, жестко остановленное силовиками.

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