СМИ: Дело Ефремова о смертельном ДТП передали в прокуратуру

Полиция передала уголовное дело о ДТП в отношении актера Михаила Ефремова в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, пишут ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По словам источников, дело уже находится в прокуратуре, в суд оно пока не поступало.

Ефремов заключен под домашний арест после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь.