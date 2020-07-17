Смольный решил выплачивать донорам плазмы с антителами к коронавирусу до 5 тысяч рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому доноры, переболевшие коронавирусной инфекцией и сдавшие плазму с антителами, получат выплаты до 5 тысяч рублей, сообщили в Смольном.

Эти выплаты – дополнительная мера соцподдержки "донорам-реконвалесцентам COVID-19 за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы". Ее могут сдать те, кто переболел коронавирусной инфекцией. Выплаты будут зависеть от объема сданного материала, 5 тысяч рублей – это максимальная сумма выплат. Средства выделят из резервного фонда правительства Петербурга.

На 17 июля в Петербурге известно о почти 29 тысячах заболевших за все время эпидемии.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.