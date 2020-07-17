Рабочие прекратили забастовку у "Лахта-центра"

Строители, занятые на стройке "Лахта-центра", завершили забастовку и начали переговоры с подрячиком, передает ТАСС со ссылкой на СК "Ренессанс Констракшн", занимающейся обустройством объекта.

По словам представителя застройщика, среди бастовавших были преимущественно трудовые мигранты из Узбекистана. К рабочим прибыли представители девелопера и консул Узбекистана в Петербурге.

Рабочие требовали дополнительных выплат за свою работу, при этом подрядчик заявлял, что все обязательства соблюдает и задолжностей по зарплате нет.