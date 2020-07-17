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17:59

Навальный считает, что хабаровчанам имеет смысл начать забастовку

фото ЗакС политика Навальный считает, что хабаровчанам имеет смысл начать забастовку

Политик Алексей Навальный, комментируя массовые ежедневные митинги в Хабаровском крае, стал рассуждать о будущем протеста. Он переживает, что энтузиазм демонстрантов скоро будет исчерпан, а цель - освобождение арестованного губернатора Сергея Фургала - так и не будет достигнута. В связи с этим лидер Фонда борьбы с коррупцией предложил хабаровчанам подумать над альтернативой.

"Нужно искать какие-то другие формы - может быть, забастовку, попытаться, хотя бы однодневную? Общегородскую, общекраевую стачку, забастовку или какие-то другие форматы попробовать, потому что Путин понятно, что делает - ждет, пока все выдохнется. Ну, вышли раз, вышли два, вышли двадцать два, но потом вроде надоело", - рассудил он в авторской YouTube-программе.

Как вариант, Навальный предлагает перенять какие-то формы протеста у лагеря экоактивистов на станции Шиес, которым удалось своим упрямством в течение целого года добиться от власти принципиальных уступок.

"Выйти на работу, но не работать, попытаться остановить работу всех учреждений на один день или на два дня, какие-то такие вещи можно попытаться сделать, потому что иначе все заболтают, затянут и расчленят все обманом и подлостью", - описал один из возможных "расширительных" методов протеста политик.

Свой дальневосточный штаб Навальный подключать к ситуации не хочет, полагая, что только навредит народному движению, если протест пропагандисты будут ассоциировать с ФБК и таким образом дискредитировать хабаровчан в глазах телезрителей. Он заключил, что "нельзя быть святее папы римского, все-таки главная фигура здесь Фургал".

Напомним, что член ЛДПР Сергей Фургал находится в московском СИЗО по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Шестой день подряд тысячи земляков поддерживают его на улицах, не спрашивая разрешения у властей.

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