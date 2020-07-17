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Поправки в Конституцию

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18:23

Заметку "Открытых медиа" о докладе экспертов про голосование по Конституции проверяют на экстремизм

фото ЗакС политика Заметку "Открытых медиа" о докладе экспертов про голосование по Конституции проверяют на экстремизм

Центр противодействия экстремизму МВД проводит проверку поста редакции "Открытых медиа" об их заметке по жалобе "Федерального агентства новостей", входящего в медиагруппу "Патриот", сообщают "Открытые медиа".

Главный редактор ФАН Евгений Зубарев написал заявление  в полицию с просьбой проверить публикацию, в которой сообщалось о докладе экспертов фонда "Петербургская политика" о том, что эпидемия коронавируса может снизить явку на голосовании по поправкам к Конституции. При этом президент фонда Михаил Виноградов сообщил, что правоохранители к ним по этому вопросу не обращались, и о претензиях никто не сообщал. 

В редакцию "Открытых медиа" пришел сотрудник полиции, представившийся оперуполномоченным Центра "Э" по северо-восточному округу Москвы Андрей Потапов с копией заявления. Он задал присутствовашему в редакции журналисту несколько общих вопросов и ушел.

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