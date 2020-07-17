18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:27

Смольный пока изучает закон о "наливайках"

фото ЗакС политика Смольный пока изучает закон о "наливайках"

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил ЗАКС.Ру, что администрация губернатора пока изучает законопроект о запрете продавать алкоголь в заведениях общественного питания с площадью менее 50 кв.м. Какие-либо выводы о документе озвучивать вице-губернатор отказался.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов направил губернатору Александру Беглову обращение с просьбой не подписывать закон о "наливайках". В аппарате омбудсмена "Деловому Петербургу" пояснили, что закон "еще достаточно сырой". 

Сам Абросимов также получил аналогичные обращения от владельцев заведений и общественных организаций. В частности, петербургское отделение "Деловой России" заявило, что закон повлечет за собой закрытие большого количества заведений общественного питания, а городской бюджет из-за этого может потерять около 2 млрд рублей ежегодно. 

Законопроект о так называемых "наливайках", представленный единороссом Денисом Четырбоком, петербургский парламент принял 8 июля. Губернатор должен подписать его в течение 14 дней или вернуть на пересмотр. За последний вариант неоднократно высказывался беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник. За сохранение небольших питейных заведений Петербурга вступился и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. По его мнению, такой общепит стал одной из визитных карточек города.  Под онлайн-петицией в защиту петербургских баров подписались уже более 27 тысяч человек

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:17 Тест: "Кто вы в Законодательном собрании?"

13:53 Макаров возглавил рейтинг глав региональных парламентов в июне

15 июля, 17:23 На внеочередном заседании ЗакСа в окончательном чтении одобрили еще семь законопроектов

15 июля, 15:28 Вишневский в очередной раз высказался против поправок в Конституцию

15 июля, 14:59 Резник призвал "Единую Россию" показать свой патриотизм и увеличить пенсии ветеранам

15 июля, 14:23 ЗакС одобрил изменение закона о комиссиях по делам несовершеннолетних

15 июля, 14:05 Депутаты Петербурга одобрили отдельное выделение денег в бюджете города на выкуп объектов социнфраструктуры

15 июля, 12:31 Макаров похвалил поправки в Конституцию и отправил недовольных "искать другую страну"

15 июля, 11:50 Депутаты переписали законопроект Смольного об онлайн-слушаниях по градостроительству

15 июля, 11:43 Вишневский предложил проводить не онлайн-слушания по градостроительным вопросам, а очные дискуссии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:19 Число безработных россиян достигло максимума за последние восемь лет

19:43 Лукашенко показалось, что у Мишустина нет "кожи"

19:08 Между Псковом и Великими Луками открыли железнодорожное сообщение

19:00 ГУДП "Центр" возглавил брат губернатора Псковской области

18:51 Полиция решила составить на Френкеля три протокола, после того как ему сломали руку

18:36 Невзоров: Фургал - главная сверхновая политическая звезда

18:27 Смольный пока изучает закон о "наливайках"

18:23 Заметку "Открытых медиа" о докладе экспертов про голосование по Конституции проверяют на экстремизм

17:59 Навальный считает, что хабаровчанам имеет смысл начать забастовку

17:42 Рабочие прекратили забастовку у "Лахта-центра"

17:28 Дореволюционный дом на Московском проспекте решили вернуть к жизни

17:01 Смольный решил выплачивать донорам плазмы с антителами к коронавирусу до 5 тысяч рублей

16:50 СМИ: Дело Ефремова о смертельном ДТП передали в прокуратуру

16:48 Шишлова тревожит законопроект о возможности трехдневного голосования на выборах

16:25 Экс-глава РАО признал вину в хищении 762 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru