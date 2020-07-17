Смольный пока изучает закон о "наливайках"

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил ЗАКС.Ру, что администрация губернатора пока изучает законопроект о запрете продавать алкоголь в заведениях общественного питания с площадью менее 50 кв.м. Какие-либо выводы о документе озвучивать вице-губернатор отказался.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов направил губернатору Александру Беглову обращение с просьбой не подписывать закон о "наливайках". В аппарате омбудсмена "Деловому Петербургу" пояснили, что закон "еще достаточно сырой".

Сам Абросимов также получил аналогичные обращения от владельцев заведений и общественных организаций. В частности, петербургское отделение "Деловой России" заявило, что закон повлечет за собой закрытие большого количества заведений общественного питания, а городской бюджет из-за этого может потерять около 2 млрд рублей ежегодно.

Законопроект о так называемых "наливайках", представленный единороссом Денисом Четырбоком, петербургский парламент принял 8 июля. Губернатор должен подписать его в течение 14 дней или вернуть на пересмотр. За последний вариант неоднократно высказывался беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник. За сохранение небольших питейных заведений Петербурга вступился и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. По его мнению, такой общепит стал одной из визитных карточек города. Под онлайн-петицией в защиту петербургских баров подписались уже более 27 тысяч человек.

София Саттарова

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