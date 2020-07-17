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18:36

Невзоров: Фургал - главная сверхновая политическая звезда

фото ЗакС политика Невзоров: Фургал - главная сверхновая политическая звезда

Публицист Александр Невзоров заявил, что после своего ареста губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по политическому весу моментально вырос на целых две головы над всеми другими политиками, причем произошло это исключительно благодаря заточению в СИЗО. При этом он отмечает, что серьезность предъявляемых обвинений почти никого не смущает, и дает этому авторское объяснение.

"Вспышка сверхновой политической озарила истинные размеры российского протеста: он велик. <...> Мы отчетливо видим, что убийство как компромат не работает. Старое убийство, да еще с гангстерским отливом, это как майоран или анис, это специя, придающая пикантную горчинку образу, она добавляет персонажу драматургии, убедительности и серьезности", - выразил свое мнение знаменитый телеведущий на YouTube-канале.

По словам Невзорова, тем, кто Фургалу завидует, следует делать это молча.

Напомним, "жириновца" Фургала, разгромившего в 2018 году на выборах единоросса, обвиняют в организации убийств в середине 2000-х годов. Однако, группа поддержки губернатора уверена, что он просто надоел Кремлю своенравием и независимой региональной политикой. Целую неделю на Дальнем Востоке проходят многотысячные митинги с требованием вернуть чиновника в Хабаровск.

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