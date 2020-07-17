Между Псковом и Великими Луками открыли железнодорожное сообщение

Впервые в истории между двумя крупнейшими городами Псковской области, Псковом и Великими Луками, появилось прямое железнодорожное сообщение, пишет ТАСС. Главным лицом, выступившим на церемонии перед отправлением первого поезда, стал губернатор Михаил Ведерников, указавший на равную значимость связи области с другими субъектами Федерации и внутрирегионального сообщения.

"Этот поезд, время покажет, насколько он будет востребован, Великие Луки - Псков. Поезд пока в экспериментальном формате мы запускаем. Если будет необходимость, скорректируем маршрут. Если он будет востребованным, в следующем году приобретем новый подвижной состав, он в отличие от этого поезда будет развивать скорость не 100, а 120 километров в час, время в пути сократится", - приводятся слова чиновника.

Вечерний поезд будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета составляет 900 рублей, а время в пути - пять часов.