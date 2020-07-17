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19:43

Лукашенко показалось, что у Мишустина нет "кожи"

фото ЗакС политика Лукашенко показалось, что у Мишустина нет "кожи"

Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с посетившим его премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой речь во многом коснулась политической роли представляемых ими стран на постсоветском пространстве и в мире. Лукашенко считает, что Россия обязана нести на себе главное бремя всех экономических процессов и быть их "локомотивом". Отдельного внимания белорусского лидера заслужила персона оппонента. Мишустину, по словам президента Белоруссии, в ходе встречи пришлось "потрудиться" и "на все реагировать". В личной беседе Лукашенко пояснил, почему это, с его точки зрения, должно было отнять много усилий.

"У Вас еще нет этой... кожи, когда можно что-то пропустить мимо ушей. Поэтому на Вас это навалилось очень серьезно", - приводит цитату Лукашенко РИА "Новости".

При этом, по словам идущего на шестой срок белорусского лидера, ему было приятно встретиться с россиянином и что тот может чувствовать себя в братской стране "как дома".

Мишустин, бывший глава Федеральной налоговой службы, встал во главе нового правительства 15 января, сменив на этом посту Дмитрия Медведева, который отправился на должность зампреда Совета безопасности.

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