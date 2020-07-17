18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:19

Число безработных россиян достигло максимума за последние восемь лет

фото ЗакС политика Число безработных россиян достигло максимума за последние восемь лет

Росстат выпустил свежие данные о социально-экономическом положении россиян по состоянию на июнь 2020 года. Из таблиц, в частности, следует, что число граждан, находящихся в положении безработных, выросло по сравнению с прошлым месяцем на 0,1% и теперь составляет 6,2% экономически активного населения. В абсолютных цифрах это чуть более 4,6 млн человек. Примечательно, что официально зарегистрировались как безработные из них почти 2,8 млн, что на 30% больше, чем в течение предыдущего месяца.

Агентство "Интерфакс" обратило внимание на то, что новейший показатель является наихудшим для экономики с марта 2012 года, когда доля безработных составила 6,5%.

Согласно докладу Росстата, падение доходов стало самым значительным с 2005 года: в среднем они упали на 8%.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:19 Число безработных россиян достигло максимума за последние восемь лет

19:43 Лукашенко показалось, что у Мишустина нет "кожи"

19:08 Между Псковом и Великими Луками открыли железнодорожное сообщение

19:00 ГУДП "Центр" возглавил брат губернатора Псковской области

18:51 Полиция решила составить на Френкеля три протокола, после того как ему сломали руку

18:36 Невзоров: Фургал - главная сверхновая политическая звезда

18:27 Смольный пока изучает закон о "наливайках"

18:23 Заметку "Открытых медиа" о докладе экспертов про голосование по Конституции проверяют на экстремизм

17:59 Навальный считает, что хабаровчанам имеет смысл начать забастовку

17:42 Рабочие прекратили забастовку у "Лахта-центра"

17:28 Дореволюционный дом на Московском проспекте решили вернуть к жизни

17:01 Смольный решил выплачивать донорам плазмы с антителами к коронавирусу до 5 тысяч рублей

16:50 СМИ: Дело Ефремова о смертельном ДТП передали в прокуратуру

16:48 Шишлова тревожит законопроект о возможности трехдневного голосования на выборах

16:25 Экс-глава РАО признал вину в хищении 762 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru