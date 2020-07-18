В ночи задержали активистов, перекрывавших Невский проспект протестным баннером

Ночью 18 июля полицейские задержали петербургских политических активистов Евгения Мусина и Марину Кен, на неделе участвовавших в нашумевшей акции: 16 июля они растянули через проезжую часть Невского проспекта баннер против поправок в основной закон с надписью "Меняй власть, а не Конституцию". Информация о задержаниях появилась в Telegram-канале "Агит Россия".

"Вчера и сегодня возле мест проживания активистов ошивались сотрудники ЦПЭ и полицейские из полка ППСП", - говорится в сообщении.

Известно, что глубокой ночью активистов увезли в 28 отдел полиции. Ранее на них составили административные протоколы по "митинговой" статье 20.2 КоАП.