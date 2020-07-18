В Елизаветинской больнице поставили турникеты, мгновенно измеряющие температуру

В Елизаветинской больнице на севере Петербурга начали фунуционировать установленные на входе "умные" турникеты, способные за три секунды измерить температуру у посетителя медицинского учреждения, о чем говорится в паблике больницы "ВКонтакте". Пока новую технику тестируют.

Отмечается, что турникеты с бесконтактными термометрами в настоящее время жизненно необходимы, поскольку в одном здании с "коронавирусными" больными возобновляются приемы обычных пациентов и плановые госпитализации, причем медики имеют возможность совмещать работу с этими группами больных.

"Такие фильтры жизненно необходимы, чтобы не допустить повторного распространения вируса, так называемой второй волны. Сотрудник или пациент не сможет пройти в больницу, если у него повышена температура", - гласит сообщение.

Турникеты нового образца способны также распознавать лица и формировать базы данных.

По состоянию на 18 июля в городе за весь период пандемии зарегистрировали 29144 случаев инфицирования COVID-19. К летальному исходу диагноз привел 1755 петербуржцев.