Для Пархоменко 13 июля стало историческим днем - днем конца выборов в России

Политический обозреватель Сергей Пархоменко, в отличие от многих своих коллег, счел определяющим и судьбоносным в новейшей истории не процедуру голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, а событие, произошедшее двумя неделями позже. Роковым днем для него стало 13 июля, когда депутаты Госдумы "достали из небытия" законопроект 2012 года, касающийся выборов, написали к нему поправки и приняли на следующий день в двух чтениях. В случае его окончательного принятия в России процедура, аналогичная конституционному голосованию, станет возможной и на обычных выборах всех уровней, то есть, голосовать фактически можно будет когда угодно и где угодно в течение трех дней.

"Запомните эти дни, дорогие друзья, это дни, когда в России были законом легализованы фальсифицированные выборы, когда принципиальная возможность проведения честных выборов была в России законом отменена. <...> Наблюдение становится полностью бессмысленным, присутствие честных людей среди членов избирательных комиссий становится абсолютно неэффективным, потому что никто не может 24 часа в сутки на протяжении 3 дней на неопределенной территории уследить за этими событиями", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Пархоменко иронически "умиляется" некоторым формулировкам документа, например словосочетанию "голосование с использованием дополнительных возможностей". По его мнению, авторы забыли дописать к ней ключевое слово - "фальсификации". Вывод из всего изложенного выше у него напрашивается, несмотря на иронию, неутешительный.

"Это означает, что смена власти в России теперь будет гарантированно с точки зрения закона происходить неизбирательным способом, не через выборы, не через голосование, а какими-то другими, более интересными и, возможно, более агрессивными методами", - заключил публицист.

Ранее серьезнейший скепсис по поводу "ожившего" законопроекта выразил петербургский омбудсмен Александр Шишлов.

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