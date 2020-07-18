Две больницы, принимавшие коронавирусных больных, возвращаются к обычному режиму работы

Два оборудованных в чрезвычайном порядке для лечения коронавирусных больных медучреждения в Петербурге с 20 июля возобновят прием больных в штатном режиме. Решение об обратном перепрофилировании больниц приняли в Смольном, о чем говорится на странице комитета по здравоохранению "ВКонтакте".

"Возвращаются к обычному режиму работы два стационара, которые ранее вели прием больных с коронавирусной инфекцией – Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки. Два стационара прошли заключительную дезинфекцию", - гласит сообщение.

В первой из названных больниц под коронавирусных больных была отдана 251 койка, во второй - 86. Чиновники анонсировали, что следующим шагом в этом направлении станет обратное перепрофилирование медучреждений федерального подчинения.