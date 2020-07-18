Беглов взял на контроль ремонт исторического дома на Большом Сампсониевском

Историческое здание на Большом Сампсониевском проспекте, 37, где располагается государственный дом молодежи "Форпост", должно быть отремонтировано не позднее сентября следующего года. Такое распоряжение дал губернатор Александр Беглов, объезжая Выборгский район, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

"Это здание — объект культурного наследия, поэтому ремонт должен вестись особенно тщательно с соблюдением всех правил и норм". - сказал он подчиненным.

Капитальный ремонт здесь стартовал прошлой осенью, и до сих пор продолжается его подготовительная стадия.

Находящееся в собственности города здание построено в 1864 году. В доме молодежи одновременно занимается 1750 человек. В настоящее время их перевели в другие учреждения района.

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