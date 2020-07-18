В Петербурге задержали еще двух человек с плакатом против "обнуления"

На традиционном для петербургских одиночных пикетов "пятачке", на Малой Садовой улице, полицейские задержали активисток Светлану Ковалец и Марину Чупракову, демонстрировавших при помощи плаката свое несогласие с обнулением президентских сроков Владимира Путина, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад". Отмечается, что женщины и ещё несколько человек с плакатами на ту же тему, а также на тему повышения пенсионного возраста свободно перемещались по Невскому проспекту более часа, не встречая противодействия. Некоторые прохожие с ними фотографировались.

Ранее 18 июля за плакат против продления правления Путина на Сенной площади задержали активиста Александра Тонконогова.

После того, как 4 июля поправки в основной закон вступили в силу, Путин может с 2024 года избираться ещё два раза.