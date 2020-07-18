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18:02

На столичной акции против законопроекта о трансгендерах задержали 24 человека

фото ЗакС политика На столичной акции против законопроекта о трансгендерах задержали 24 человека

В Москве у здания Государственной думы прошли одиночные пикеты против внесенного сенатором Еленой Мизулиной законопроекта, который значительно ограничивает права трансгендеров. Как пишет издание "МБХ Медиа" со ссылкой на движение "Гражданское общество", всего в полицейском автобусе оказалось 23 человека.

Протестующие недовольны тем, что в случае принятия законодательной инициативы трансгендерные люди потеряют право вступать в официальный брак, а также менять свидетельство о рождении.

Ценность инициативы для общества объясняется ее авторами необходимостью приведения законодательства в соответствие с новыми положениями Конституции, вступившими в силу 4 июля. Среди прочего, в них говорится о примате "традиционной семьи".

Аналогичная акция в виде серии пикетов, но с меньшим количеством задержаний прошла 18 июля у Гостиного двора в Петербурге.

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