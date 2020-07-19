Жители Хабаровского края вновь вышли на акции в поддержку Фургала

В Хабаровском крае вновь начались митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, уведомляет "Интерфакс".

Акции проходят в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также во Владивостоке. В Хабаровске митинг начался в полдень на площади Ленина у здания правительства края. Демонстранты развернули плакаты, адресованные властям и Фургалу.

Хабаровский митинг, прошедший днем ранее, стал самым многочисленным в истории региона за последние тридцать лет. На улицы, по разным оценкам, вышли не менее 50 тысяч человек.

Фургалу грозит пожизненное заключение: спустя пятнадцать лет после инкриминируемых ему убийств его решили за них арестовать. Политологи склонны считать, что так Кремль мстит чиновнику за недостаточную управляемость и своенравие.