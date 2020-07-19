Коронавирус выявлен у ещё 6109 россиян: плюс 202 заболевших - в Петербурге

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 6109 граждан России, проинформировали в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально известно о 771 546 заболевших в стране.

Скончались ещё 95 пациентов с COVID-19, всего же с начала пандемии погибли 12 342 человек.

Наибольшее число новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве (591), Свердловской области (245), Ханты-Мансийске (237), Нижегородской области (218) и Петербурге (202).

От заболевания излечился ещё 3481 заболевший, за весь период - свыше 550,3 тысяч человек.

Следует отметить, что в мире Россия занимает третье место по количеству граждан, заразившихся COVID-19.