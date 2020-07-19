Сотни петербуржцев "атаковали" Петергоф, Новую Голландию и парк "Монрепо"

Минувшим днем гигантские очереди выстроились перед кассами парка в Петергофе и выборгского "Монрепо", а также на входе в Новую Голландию. Впечатлениями от нашествия "пришельцев" делятся местные жители в социальных сетях.

"Сегодня в Петергофе большие очереди в кассы. Как обычно, машинами забиты дворы и улицы", - отчиталась ведущий специалист по экспедиционно-выставочной работе ГМЗ "Петергоф" Наталья Петрушина, поделившись увиденным "ВКонтакте".

Впечатлением от поездки за город поделилась также одна петербурженка, опубликовав в Instagram пост, названный "Бандитский Петергоф или девять кругов ада". В тексте она рассказала о том, как ей предстояло провести досуг в огромной пробке на выезде из города, после чего "билеты почти сгорели, так как действуют они в течение определенного количества времени".

Участники группы "Наш Петергоф" уведомили, что "туристы" пренебрегают рекомендациями Роспотребнадзора, не соблюдая дистанцию и не нося маски.

В Новой Голландии поток входящих решили ограничить: новых посетителей пускают только тогда, когда кто-нибудь выходит. С территории убрали все скамейки, стулья и пуфы.

Сотни людей выстроились и на входе в областной "Монрепо": пользователи соцсетей отмечают, что им приходилось проводить не менее 40 минут в очереди.