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12:40

Петербургские больницы освобождаются от COVID-пациентов и возвращаются к обычной жизни

фото ЗакС политика Петербургские больницы освобождаются от COVID-пациентов и возвращаются к обычной жизни

В федеральных стационарах после 10 августа не останется пациентов с коронавирусом: перепрофилированные под приём COVID-больных учреждения постепенно возвращаются к обыденной жизни, проинформировали в пресс-службе Смольного.

Начиная с 27 июля оказание плановой и экстренной помощи начинают Центр им. Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии и Педиатрический Университет.

На данный момент там готовятся к масштабной дезинфекции и демонтажу экстра-оборудования.

Кроме того, с 3 августа возобновляют прием пациентов Клиническая больница им. Петра Великого медицинского университета им. Мечникова и Первый медицинский университет. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова открывает свои двери 10 августа.

Переоборудованные под прием больных коронавирусной инфекцией граждан обеспечили город свыше 1000 койко-мест.

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