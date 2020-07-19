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15:41

В Чехии отрицают связь с арестованным журналистом Сафроновым

фото ЗакС политика В Чехии отрицают связь с арестованным журналистом Сафроновым

Чешская организация "Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), руководителем которой является знакомый отправленного под арест журналиста Ивана Сафронова, не получал от него никакой "запрещенной" информации, уведомил "Интерфаксу" PR-менеджер центра Игорь Суворов.

"Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук", - пояснил Суворов.

По словам специалиста, россиянин никогда не участвовал в работе центра и не собирал материалов для него.

Ранее "Проект" извещал, что чешский знакомый Сафронова Мартин Лариш мог стать поводом для уголовного преследования журналиста.

По данным "Русской службы Би-би-си", Лариш является руководителем CBAP. Он пояснил ранее, что познакомился с журналистом в 2012 году, однако какого-либо доступа к информации, представляющей государственную тайну.

Ранее Сафронову предъявили официальное обвинение в государственной измене. Теперь журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. 

ФСБ на суде по избранию меры пресечения Сафронову заявляла, что он и попал в поле зрения российских правоохранителей за передачу чешским спецслужбам неких сведений о военных поставках России в Африку.

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