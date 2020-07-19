Скончался лама петербургского дацана Ломал Жамсо

В возрасте 40 лет от сердцечного приступа скончался лама петербургского буддийского дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо (Баир Бальжинимаев), оповещается на сайте религиозного учреждения.

"Прихожане помнят его по добрым и мудрым словам, так помогающим в затруднительных жизненных ситуациях, он мог очень доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, Учении Будды", - поделились впечатлениями от трагического известия буддисты.

Баир Бальжинимаев появился на свет в 1979 году в селе Алханай Читинской области.Прошел обучение в Агинской Буддийской Академии. "Стажировался" и на Тибете - в дацане Кумбум Джампа Линг. Позднее примкнул к обучающимся в буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Заяева.

"Главой" петербургског дацана Жамсо стал в 2017 году.