Путин санкционировал перенос "юбилейного" ПМЮФ на 2021 год

Российский глава Владимир Путин подписал указ о переносе десятого, "юбилейного", Петербургского международного юридического форума на май 2021 года. Документ доступен на портале правовой информации.

Согласно опубликованной информационной сводке, в распоряжение о проведении ПМЭФ (от 4 ноября 2019 г. №372) должны быть внесены следующие коррективы: "в пункте 1 слова "19 — 23 мая 2020 г." заменить словами "18 — 22 мая 2021 г."".

В минувшем апреле ввиду распространения коронавирусной инфекции и установленных постфактум ограничений организаторы ПМЮФ провели "Форум 9 1/2: Законы коронавируса": в течение нескольких дней, начиная с 10 апреля, эксперты и юристы обсуждали правовые аспекты развивающейся ситуации.