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9:29

Минобороны объявило о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Минобороны объявило о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По словам представителей Минобороны, утром 20 июля из военного госпиталя имени академика Бурденко выписали вторую группу в составе 20 добровольцев. Перед этим добровольцы прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови.

"Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации", - заявили в Минобороны.

Никаких побочных эффектов, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у добровольцев не было, сообщили представители ведомства. На 42-е сутки после вакцинации участники исследований снова пройдут контрольное обследование, чтобы подтвердить достигнутые положительные результаты. Полученные данные передадут для обработки в центр имени Гамалеи для оценки и подготовки к госрегистрации вакцины.

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