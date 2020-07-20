Активиста Мусина арестовали на 20 суток за акцию с баннером на Невском проспекте

Суд арестовал активиста Евгения Мусина на 20 суток за акцию с баннером, растянутым поперек Невского проспекта, сообщила в Facebook активистка Евгения Литвинова.

По ее словам, в отношении Мусина был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Его, а также активистку Марину Кен задержали поздно ночью 18 июля, при этом полицейские и сотрудники Центра "Э" дежурили у их домов около суток.

Активисты перекрыли пешеходный переход на Невском проспекте с черным баннером 16 июля, выступая против поправок в Конституцию и за сменяемость власти. За день до этого, 15 июля на Невском проспекте выстроилась очередь из людей, желающих поставить подпись под иском против поправок в Конституцию. В Петербурге сбор автографов прошел без задержаний, в Москве на шествии после аналогичной акции в отделы отправились около 150 человек.