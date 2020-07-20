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10:26

Шишкина призвала вывести управляющие компании из-под "коронавирусного" моратория на проверки

фото ЗакС политика Шишкина призвала вывести управляющие компании из-под "коронавирусного" моратория на проверки

Марина Шишкина просит Михаила Мишустина лишить управляющие компании временной неприкосновенности перед надзорными органами

Глава петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить управляющие компании из постановления о моратории на проверки малого и среднего бизнеса в период эпидемии коронавируса, сообщили представители партии.

Шишкина обратила внимание на то, что в последнее время жители многоквартирных домов Петербурга все чаще жалуют на "снижение качества работы" управляющих компаний. В том числе на затопленные после ливней подвалы, медленный ремонт лифтов, нерегулярную уборку лестниц, все более "произвольное" начисление квартплаты и т.д. При этом граждане все так же платят за услуги ЖКХ, и доход управляющих компаний от принятых мер против коронавируса значительно не снизился. Разве что компаниям при наличии у граждан задолженостей запретили отключать коммунальные услуги и начислять пени, заметила Шишкина.

"Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, затруднительно отнести к категории пострадавших отраслей, поскольку потребители их услуг не имеют возможности от них отказаться и вне зависимости от развития пандемии обязаны в силу закона вносить плату. Это подразумевает острую необходимость возобновить постоянный контроль и надзор за соблюдением нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ, что позволит исключить существенно разросшуюся практику недобросовестного поведения управляющих компаний, остающихся безнаказанными", - заявила Шишкина.

Она просит Мишустина обеспечить защиту прав потребителей коммунальных услуг и вернуть практику непрерывного контроля за работой управляющих компаний.


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