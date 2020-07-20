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10:58

Россия потратила более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

фото ЗакС политика Россия потратила более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

Россия в 2019 году выплатила более 1,1 млрд рублей по решениям Европейского суда по правам человека, сообщается в заключении Счетной палаты.

Эта сумма ушла на оплату 1240 решений ЕСПЧ. Всего на эти цели из бюджета было выделено 1,7 млрд рублей: то есть, Россия потратила 66,8% от утвержденной суммы. На 1 января Минюст не успел выплатить более 850 млн рублей по 10 делам из-за того, что документы поступили поздно.

Россия лидирует в мире по количеству обращений в ЕСПЧ. Доля обращений россиян в 2019 году составила порядка четверти от всех заявлений в ЕСПЧ.

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