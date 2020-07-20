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11:23

Гудков готов посетить Хабаровск, но не хочет навредить протестам

фото ЗакС политика Гудков готов посетить Хабаровск, но не хочет навредить протестам

Политик Дмитрий Гудков, выражая всецелую поддержку хабаровчанам, которые каждый день протестуют на улицах против ареста своего губернатора Сергея Фургала по тяжелым обвинениям, считает, что пока столичной оппозиции имеет смысл помогать региону распространением информации о митингах. Время для того, чтобы присоединяться к хабаровчанам на площадях, еще, с его точки зрения, не настало и не факт, что настанет.

"Мне несложно туда приехать, но там же есть люди, которые хотят, чтобы мы приехали, а есть люди, которым не надо московских вожаков, "мы сами решим". Я считаю эту позицию правильной. <...> Может быть, даже поездка оппозиционеров создаст какие-то проблемы для вас - тогда власть поднянет ОМОН со всех регионов, и всех начнут жестко винтить. Мы как врачи, главное не навредить", - рассудил он в интервью YouTube-каналу "Форум свободной России".

По словам Гудкова, именно благодаря оппоционерам страна хорошо информирована о происходящем сегодня на Дальнем Востоке, поскольку протесты тщательно замалчиваются телевидением.

Ранее схожую позицию озвучивал политик Алексей Навальный, утверждая, что главный на этом "празднике" - сам Фургал и его сторонники и что ассоциации с его штабами способны принести хабаровчанам одни только неприятности.

Напомним, что 9 июля по дороге работу Фургала задержали люди в военной форме, поместили его в транспорт и вывезли в Москву. Там ему предъявили обвинение в организации убийств 15-летней давности и поместили в СИЗО. После этого в Хабаровске поднялись волнения такого масштаба, каких здесь не видели как минимум тридцать лет. Толпа каждый день скандирует антимосковские лозунги и считает, что "похищать" избранного народом губернатора - в высшей степени унизительно для граждан.

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