Шевчук записал ролик в поддержку хабаровских протестующих

Поэт и музыкант Юрий Шевчук записал короткое видеообращение, в котором обратился к участникам хабаровских митингов, защищающих своего арестованного губернатора Сергея Фургала более недели. Он произнес речь под звуки своей известной песни "Ты не один". Видеозапись разместил в социальных сетях местный штаб Алексея Навального.

"Многие неравнодушные люди в нашей с вами стране глубоко сочувствуют событиям, происходящим сейчас в славном городе Хабаровске. Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость. Добра вам и удачи, Хабаровск, ты не один", - высказался лидер коллектива.

На прошлой неделе Шевчук поддержал арестованного по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова, потребовав открытого процесса и апеллирую к праву граждан знать правду о том, что происходит.

Напомним, что хабаровчане возмущаются тем, как 9 июля под камеры их избранника грубо "скрутили" и, поместив в машину, отправили в московское СИЗО из-за событий пятнадцатилетней давности. Тогда, по версии следствия, он организовывал убийства бизнесменов. Детали дела не разглашаются, суд обещает быть закрытым, тогда как жители Дальнего Востока требуют открытости и возвращения Фургала в родной Хабаровск. Восемь дней подряд они проводили несанкционированные митинги, на которых полиция предпочитала не вмешиваться в происходящее.