Смольный потратит более 10 млн рублей на покупку тестов на антитела к коронавирусу

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 10,95 млн рублей из резервного фонда на закупку наборов тест-систем на антитела к коронавирусу, сообщили в Смольном.

Планируется закупить тесты для анализа на определение иммуноглобулина G. Их получат девять лабораторий районных медицинских организаций Петербурга.

При этом в Смольном указали на важность регулярного тестирования медработников на антитела, заявив, что это необходимо в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

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