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12:12

Мишустин уволил замглавы Минобрнауки, арестованную по делу о мошенничестве

фото ЗакС политика Мишустин уволил замглавы Минобрнауки, арестованную по делу о мошенничестве

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, документ опубликован на портале правовой информации.

Лукашевич арестована до 16 августа по делу о мошенничестве. По версии следствия, она причастна к хищению на контрактах ведомства, ущерб оценивается более чем в 50 млн рублей. Следствие полагает, что компания, подписавшая контракты, не выполняла взятые на себя обязательства и предоставляла заказчику заведомо подложные акты.

Еще один фигурант дела – чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Следствие полагает, чо он подписывал поддельные акты приемки работ, когда работал в Минобрнауки.

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