Аэропорт "Пулково" восстановил прошлогодние показатели пассажиропотока

Администрация аэропорта "Пулково" констатировала, что за прошедшие июльские дни пассажиропоток сравнялся с показателями за аналогичный период прошлого года, когда еще речи не шло о пандемии коронавируса и сопутствующих ограничениях. И тогда, и сейчас за 19 дней июля он составил более 400 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.

Энергия клиентов по понятным причинам ушла во внутренний туризм. Самыми популярными направлениями стали в порядке убывания Крым, черноморское побережье Краснодарского края, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.

За первые пять месяцев соотношение пассажиропотоков двух лет выглядело совсем иначе: 6,7 млн человек в прошлом году против 3,7 млн человек в нынешнем.

После трех с половиной месяцев "пандемического" перерыва Россия разрешила международные полеты с 15 июля. При этом улететь можно только в те страны, где за две предшествующих недели COVID-19 выявили у не более чем 40 тысяч человек на 100 тысяч населения.